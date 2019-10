OM : Le PSG trop fort ? Non, c’est Marseille qui est trop faible

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Si le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille reste l’une des plus grandes affiches de Ligue 1, c’est surtout en raison de la rivalité entre les deux équipes.

Car sur le plan sportif, l’écart entre les deux formations semble grandir au fil des années. Il suffit de regarder les dernières prestations des Parisiens, totalement injouables lors des trois premières journées de Ligue des Champions. Si les hommes de Thomas Tuchel activent le mode européen dimanche soir, on risque d’assister à un récital… Contacté par Le Phocéen, Marcel Dib craint ce mauvais scénario. Mais de son côté, l’ancien Marseillais s’inquiète plutôt pour le niveau des Olympiens.

« Honnêtement, sans même parler des prestations de Paris, quand je vois celles de l'OM, je n'y crois pas, a-t-il commenté. J'étais au match contre Strasbourg (2-0) et en dépit de la victoire, c'était vraiment poussif, voire pénible. Avec la même prestation, on n'a aucune chance face à ce PSG. Évidemment, tout est possible en football, mais quand je vois la lourdeur de notre défense, que peut-on espérer contre ces attaquants ? Ils sont au-dessus à tous les niveaux. J'espère me tromper, mais je ne vois pas comment on peut s'en sortir là-bas. » Rappelons que Marseille pourrait enregistrer le retour de blessure du défenseur central Alvaro Gonzalez.