OM : Le prix du n°9 qui fait rêver Zubizarreta dévoilé

Avant l’achat impulsif de dernière minute de Kostas Mitroglou, l’Olympique de Marseille avait bien évidemment tenté de faire venir d’autres joueurs. Parmi les éléments proposés par Andoni Zubizarreta et qui n’ont pas été retenus par Rudi Garcia, se trouve un certain Lucas Perez. Ancienne machine à buts du Deportivo La Corogne, l’attaquant espagnol n’a jamais trouvé sa place au sein de la concurrence à Arsenal, et a été prêté à la dernière minute au club galicien. La presse anglaise dévoile ce jeudi que La Corogne avait pourtant effectué une demande pour un transfert sec à hauteur de 12 ME.

Une proposition jugée insuffisante par le club londonien, qui ne compte pas perdre trop d’argent pour un élément acheté 20 ME en 2016. Les Gunners devront toutefois se faire une raison, car si l’OM compte bien repartir à l’attaque dans ce dossier l’été prochain, le directeur sportif espagnol du club provençal étant persuadé qu’il s’agit d’une bonne affaire, la transaction ne pourra pas se situer sous la barre des 15 ME. C’est à prix-là qu’Arsenal concède de laisser filer le buteur espagnol de 29 ans, que l’OM se garde sous le coude si jamais Kostas Mitroglou ne faisait pas l’affaire cette saison.