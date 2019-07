OM : Le plan de Marseille pour garder Luiz Gustavo

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Depuis deux jours, la presse turque s’enflamme autour d’une possible arrivée de Luiz Gustavo à Fenerbahçe. A en croire les médias turcs, l’Olympique de Marseille réclame 9 ME pour le transfert du Brésilien, priorité du directeur sportif Damien Comolli. Mais en interne à Marseille, on n’a absolument pas l’intention de se séparer du charismatique milieu défensif de 31 ans. Et pour preuve, L’Equipe indique dans ses colonnes que l’objectif d’Andoni Zubizarreta et de Jacques-Henri Eyraud serait plutôt de vendre Kevin Strootman.

Un départ qui allègerait la masse salariale et qui pourrait permettre de conserver l’un des joueurs très appréciés du Stade Vélodrome. « Des médias turcs annoncent eux l'intérêt de Fenerbahçe pour Luiz Gustavo (31 ans), et une offre à venir pour le Brésilien. L'OM espère plutôt vendre Kevin Strootman (29 ans), mais il sait aussi qu'il lui faut alléger sa masse salariale pour la saison 2019-2020 en se séparant de quelques cadres » indique le quotidien, qui précise néanmoins qu’aucun joueur n’est intransférable aux yeux de la direction, contrainte de vendre pour renflouer ses caisses et revenir rapidement dans les clous du fair-play financier.