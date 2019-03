OM : Le patron ne rigole plus, Eyraud annonce des départs au mercato

Dans : OM, Mercato.

Podium ou pas, l’Olympique de Marseille va certainement profiter de l’été pour rectifier le tir sur certains choix effectués ces dernières années.

En effet, la confiance a été donnée à des joueurs d’expérience, qui possèdent des salaires copieux, des contrats lourds, et un impact de moins en moins importants dans le jeu. Résultat, l’effectif est vieillissant et surtout moins performant, puisque des cadres comme Payet, Rami, Luiz Gustavo et Strootman prennent désormais place sur le banc, alors que Mandanda ne fait plus l’unanimité dans les buts. En plus de cela, des joueurs comme Rolando, Njié, Abdennour ou Hubocan plombent la masse salariale avec un temps de jeu infime. Résultat, Jacques-Henri Eyraud l’a reconnu dans un aveu au Dauphiné Libéré, le mercato estival permettra de changer les choses et donc d’officialiser plusieurs départs afin de renouveler l’effectif.

« On a dépensé 190 ME en deux saisons, ce qui est plus que ce qu’a dépensé l’OM en huit saisons. On a décidé de continuer à renforcer l’équipe sans céder de joueurs. On a eu une opportunité avec Zambo-Anguissa et on arrivera probablement au bout d’un cycle dans quelques mois où il y aura des départs », a prévenu le président de l’OM, persuadé qu’il y aura du mouvement au mercato. Mais encore faut-il réussir à se défaire de joueurs inutilisés, mais très bien payés à Marseille. Pour le moment, en dehors de quelques accords trouvés pour Mitroglou ou Sertic, cela s’est souvent avéré impossible.