OM : Le Milan négocie à la hache pour Kamara

Dans : OM.

Très offensif dans plusieurs dossiers, Pablo Longoria a moins la main concernant les départs.

En ce début du marché des transferts, quelques gros coups se préparent, mais l’OM ne croule clairement pas sous les offres. Ni Duje Caleta-Car, Dario Benedetto ou Valentin Rongier, c’est le calme plat dans le sens des départs. C’est aussi le cas pour Boubacar Kamara, qui est susceptible de partir en raison de son contrat qui se termine dans un an. Mais cela a déjà été enregistré, le défenseur capable de jouer en sentinelle a été déçu de ne pas recevoir de propositions ou de contacts par des clubs de Premier League. Ainsi, le Milan AC est pour le moment le seul sur ce dossier, et il en profite bien. Le club lombard, qui vient de perdre Hakan Çalhanoğlu, parti rejoindre le voisin de l’Inter, a envie de recruter dans l’entrejeu, surtout que Franck Kessie est également courtisé. Mais depuis deux semaines désormais, tout est bloqué en ce qui concerne Kamara.

Le Milan AC a fait savoir à Pablo Longoria qu’il ne mettrait pas les 20 ME demandés par l’OM, et cela a le don de tendre les discussions selon Sport MediaSet. Le bras de fer se poursuit donc, sachant que Marseille n’a pas envie de laisser filer libre son minot dans un an, et toucher zéro euro comme avec Florian Thauvin par exemple. Voir Kamara prolonger juste par amour du maillot semble peu probable, même si l’international espoir n’est pas spécialement tenté par le Milan AC, et pourrait donc se dire qu’il sera intéressant d’attendre une saison de plus sous les ordres de Jorge Sampaoli. Attention toutefois, les dirigeant marseillais, à l’image du recrutement de Gerson, ont commencé à travailler en fonction du départ de Kamara cet été. Ce qui explique aussi pourquoi le Milan AC est persuadé que l’OM va baisser ses exigences au final.