OM ‍: Le mercato nébuleux de Longoria met la DNCG en furie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria est resté inactif lors de la dernière journée du mercato malgré une volonté clairement affichée de recruter un latéral droit, que ce soit Lorenz Assignon ou Zeki Celik. Mais la DNCG en a décidé autrement.

Le mercato est toujours une période particulière pour Pablo Longoria qui adore l’exercice et qui multiplie les mouvements dès qu’il en a l’occasion. Cet hiver encore, l’Olympique de Marseille n’est pas resté les bras croisés, pour le premier mercato de Mehdi Benatia dans son rôle de conseiller sportif. Le club olympien a recruté quatre joueurs : Faris Moumbagna, Quentin Merlin, Jean Onana et Ulisses Garcia en plus de Luis Henrique, de retour de prêt de Botafogo. Dans le sens des départs, Ruslan Malinovskyi a définitivement été transféré au Genoa, là où Vitinha a été prêté.

OM : Mercato terminé à Marseille, fermeture de la boutique https://t.co/5USWpZphoq — Foot01.com (@Foot01_com) February 1, 2024

De plus, Renan Lodi a fait ses cartons pour déménager en Arabie Saoudite, un transfert qui a permis à l’OM de récupérer une belle somme d’argent. Actif durant ce mois de janvier, Pablo Longoria a tenté un ultime coup le 1er février avec l’objectif de vendre Jonathan Clauss et de recruter Lorenz Assignon ou Zeki Celik pour le remplacer. Rapidement, le départ de l’international français est tombé à l’eau. Tant pis, le président de l’OM désirait tout de même recruter un latéral de plus et en priorité Assignon, qui voulait rejoindre Marseille. Véto de la DNCG selon L’Equipe, qui a purement et simplement bloqué le deal alors que la masse salariale du club olympien était encadrée par le gendarme financier du football français cet hiver.

La DNCG n'apprécie pas les méthodes de Longoria

Dans son édition du jour, le quotidien national rapporte que la DNCG voit d’un mauvais œil les arrangements de Pablo Longoria. Le gendarme financier a par exemple peu apprécié le montage avec le Genoa pour Vitinha et le « tour de passe-passe sur le sujet Malinovskyi ». Concrètement, ce qui est reproché à Marseille est d’avoir annoncé à la DNCG une option d’achat de 10 ME pour l’international ukrainien il y a un an alors que le joueur a été vendu 7 ME ce mercredi. Une économie pour le Genoa qui a permis au club italien… de prendre en charge 100 % du salaire de Vitinha. « Cette façon de jongler avec les chiffres, constamment, peut avoir ses limites » conclut l’Equipe, pour qui la DNCG s’est donc agacé au point de mettre fin à la récréation en interdisant à l’OM de recruter un cinquième joueur lors du dernier jour du mercato.