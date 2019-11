OM : Le mercato approche, Villas-Boas met Eyraud en garde

Dans : OM.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille ne devrait pas bouleverser son effectif au mercato. Une ou deux retouches sont néanmoins possibles…

Et pour cause, Andoni Zubizarreta a toujours la mission d’alléger la masse salariale de l’effectif. C’est précisément pour cela que Kevin Strootman ne sera pas retenu en cas d’offre, même en prêt, alors que le Néerlandais jouit toujours d’une cote intéressante en Italie. Récemment, son nom a été associé au Milan AC, qui songe à le recruter au mercato hivernal afin de combler un éventuel départ de Lucas Biglia. Selon les informations de RMC, André Villas-Boas ne serait pas totalement opposé au départ de l’ancien Romain.

Néanmoins, la radio affirme que l’entraîneur portugais de l’Olympique de Marseille ne tolèrerait pas que la perte de Kevin Strootman ne soit pas compensée numériquement. Il est clair que dans l’esprit d’André Villas-Boas, un joueur, même moins cher et plus jeune, devra impérativement être recruté pour combler un possible départ de Kevin Strootman. Reste à voir si l’Olympique de Marseille se mettrait en quête d’un défenseur central ou d’un milieu défensif, alors que Boubacar Kamara a récemment été installé au poste de numéro six par son entraîneur. De plus, un joueur comme Valentin Rongier a les qualités pour évoluer au poste de sentinelle, ce qui pourrait nourrir la réflexion du staff de l’OM et de son directeur sportif Andoni Zubizarreta, lequel est attendu au tournant par Frank McCourt sur ce mercato.