OM : Le maillot de Marseille bradé à Uber Eats ?

Dans : OM, Ligue 1.

Le contrat liant Orange à l'Olympique de Marseille pour le sponsoring du maillot phocéen s'est achevé et les supporters de l'OM peuvent actuellement le constater puisque sur la boutique en ligne de leur club préféré la tunique de la saison prochaine est vendue vierge de publicité. Mais Jacques-Henri Eyraud sait que son club a besoin d'argent et le président de l'OM veut rapidement signer un accord pour trouver la société qui mettra quelques millions d'euros sur cet accord. Alors que depuis quelques jours on parle d'une finalisation en cours avec Uber Eats, La Provence affirme que si le nouveau sponsor de la Ligue 1 a fait un gros effort pour donner son nom au Championnat, il n'ira pas si loin avec l'Olympique de Marseille.

En effet, alors qu'Intersport versait 6ME pour s'afficher le maillot de l'OM, et qu'Orange avait poussé le curseur jusqu'à 9ME, Uber Eats ne dépassera pas 3ME pour devenir le sponsor principal de l'Olympique de Marseille. Reste à savoir si JHE aura le choix dans ce dossier, alors que ces dernières semaines on évoquait la possibilité d'un accord avec Fly Emirates, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain s'est achevé cette saison.