OM : Le groupe pour la tournée aux USA avec deux retours

Dans : OM, Ligue 1.

Ce mardi matin, l’Olympique de Marseille s’envole pour son deuxième stage de préparation. Et les hommes d’André Villas-Boas ont pris la direction des Etats-Unis, où ils disputeront trois matchs amicaux. Pour ce stage, le coach portugais peut compter sur les retours de Maxime Lopez, dont la blessure à la cuisse n’est plus qu’un vilain souvenir, et de Nemanja Radonjic, de retour de vacances après l’Euro Espoirs. Florian Thauvin (blessé) et Adil Rami (procédure disciplinaire) sont absents, tout comme Clinton Njie qui bénéficie encore de quelques jours de vacances après l’élimination du Cameroun à la Coupe d’Afrique des Nations.

Le groupe de 27 joueurs pour le stage aux USA :

Gardiens : Dia, Mandanda, Ngapandouetnbu, Pelé

Défenseurs : Amavi, Caleta-Car, Kamara, Ali Mohamed, Nkounkou, Perrin, Rocchia, Sakai, Sarr, Sertic

Milieux : Ahmed, Luiz Gustavo, Khetir, Khaoui, Lopez, Payet, Sanson, Strootman

Attaquants : Ake, Chabrolle, Germain, Lihadji, Radonjic

Absents : Thauvin (blessé), Rami (procédure disciplinaire), Njie (vacances), Philiponeau (Euro U19)