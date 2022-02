OM : Le fiasco Longoria, McCourt déçu !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le bilan du mercato de l'OM ne satisfait pas du tout son propriétaire, qui a vu Pablo Longoria s'écarter très loin des objectifs fixés.

L’Olympique de Marseille a réussi à se renforcer cet hiver, récupérant sans débourser le moindre centime Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, et préparant même la suite avec la signature de Samuel Gigot, qui ne viendra qu’en juin. Dans l’autre sens, Jordan Amavi a été prêté à Nice, et Dario Benedetto a été cédé à Boca Juniors pour faire rentrer quelques millions dans les caisses. Mais à l’image du dossier Duje Caleta-Car qui a semblé rebondir ces derniers jours sans se terminer par un gros transfert, Pablo Longoria n’a pas réussi à vendre cet hiver.

Kamara et les invendables de l'OM

Nouvelle donnée importante pour la #teamOM. Pour que Pablo Longoria puisse enregistrer un nouveau renfort au #mercato, il faut un départ du club d'ici ce soir. C'est ce que leur a indiqué la DNCG. Pour rappel, les possibles partants : Caleta Car, Alvaro Gonzalez voire Bamba Dieng pic.twitter.com/CQWmrlY3Vl — Sébastien Denis (@sebnonda) January 31, 2022

Le but premier du président de l’OM était de céder Boubacar Kamara, qui arrivait en fin de contrat à l’issue de la saison, mais il s’est heurté aux faibles demandes et à la fermeté du joueur et de son entourage d’aller au bout de son bail pour partir gratuitement en juin. Le départ du défenseur central croate était aussi attendu, L’Equipe rappelant que l’ancien de Salzbourg s’était vu demander d’apprendre l’anglais et de faire ses valises pour West Ham, mais l’accord définitif n’est jamais venu. La demande du club londonien de réaliser un prêt avec option d’achat n’est pas passée auprès de Longoria, malgré la possibilité de récupérer au final plus de 20 millions d’euros. Et comme Alvaro Gonzalez, Steve Mandanda ou Bamba Dieng n’ont pas non plus été vendus, l’OM n’est pas du tout dans les clous prévus par son boss.

McCourt avait demandé 30 millions dans les caisses

L’Equipe rappelle ce mardi 1er février que Frank McCourt avait accepté de faire quelques folies l’été dernier, à condition de parvenir tout de même à vendre pour 30 millions d’euros cet hiver. L’objectif n’est pas du tout rempli, et même s’il possède la confiance du propriétaire, Pablo Longoria va se faire rappeler que la gestion du club phocéen lui incombe, avec aussi les parties moins agréables comme la vente des joueurs. Mais ce n’est pas vraiment la tasse de thé du dirigeant espagnol, qui a même prévu de prendre le contre-pied de tout le monde en ce mois de février, en faisant signer plusieurs jeunes prometteurs qui seront libres en fin de saison, comme le Turc Bartug Elmaz ou le jeune Français de Chelsea Emran Soglo.