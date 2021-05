OM : Le directeur de la communication arrive de France 2

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille n'avait plus de directeur de la communication depuis quelques mois. Mais Frank McCourt aurait validé le recrutement de Jacques Cardoze, journaliste de France 2.

Plus vraiment en symbiose avec Jacques-Henri Eyraud, Grégoire Kopp, directeur de la communication de l’OM, avait quitté le club phocéen en début d’année. Et Pablo Longoria devait donc finaliser le recrutement de son remplaçant, ce qui semble être désormais le cas. Selon L’Equipe, le président de l’Olympique de Marseille a donné son accord pour offrir ce poste à Jacques Cardoze, qui présente la célèbre émission « Complément d’Enquête » sur France 2, et qui connait bien Marseille où il a été le correspondant du groupe public. Tout cela au milieu d’une brillante carrière aux États-Unis ou comme correspondant de guerre.

Jacques Cardoze est le fils de Michel Cardoze, journaliste proche du Parti Communiste, et qui a notamment travaillé sur TF1 comme responsable du service société avant de prendre en charge la météo. Cela fait plusieurs mois que le nom de Jacques Cardoze circulait du côté de l'Olympique de Marseille et sa nomination n'est pas réellement une surprise. A 51 ans, le journaliste va découvrir un nouveau métier au sein d'un club où la pression est souvent énorme.