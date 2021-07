OM : Le défilé continue, Sampaoli a une nouvelle charnière

Dans : OM.

De nouvelles signatures sont attendues dans les prochains jours à l’Olympique de Marseille. Après le transfert définitif de Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund la saison dernière, le club phocéen devrait rapidement accueillir Luan Peres et William Saliba.

La charnière centrale de Jorge Sampaoli se dessine clairement. A un mois de la reprise du championnat, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille sait qu’il pourra de nouveau compter sur Leonardo Balerdi. Le défenseur central prêté par le Borussia Dortmund la saison dernière a fait l’objet d’un accord pour un transfert définitif à 8 millions d’euros. Compte tenu de la confiance du coach olympien, le jeune Argentin a de grandes chances de rester titulaire, mais pas forcément auprès des mêmes coéquipiers.

En effet, le président Pablo Longoria s’apprête à enregistrer les arrivées de deux nouveaux défenseurs centraux. Le premier, Luan Peres, recruté pour 4,5 millions d'euros, devrait débarquer entre dimanche et lundi après avoir fait ses adieux à Santos. « C'est un nouveau défi pour moi. Il n'y a aucun moyen de refuser une telle proposition, aller dans un grand championnat à l'étranger, un grand club, l'un des plus grands de France, a confié le Brésilien sur les réseaux sociaux. (...) J'espère revenir un jour. J'ai adoré jouer ici. Si Dieu le veut, j'ai l'intention de rejouer ici. »

Saliba, c’est imminent

Quant au deuxième, le dossier n’est pas encore totalement bouclé mais sauf rebondissement, William Saliba devrait bien rejoindre l’Olympique de Marseille. On sait que le Français a choisi le club phocéen dans sa longue liste de prétendants. Et selon les informations du quotidien régional La Provence, le président Pablo Longoria et Arsenal sont proches d’un accord pour un prêt sans option d’achat. Optimiste, l’ancien Stéphanois espère commencer l’entraînement avec les Marseillais le plus rapidement possible. Encore une recrue prometteuse bientôt à la disposition de Jorge Sampaoli.