OM : Le coup de folie, quatre transferts en 24 heures

L’Olympique de Marseille s’est retrouvé au centre de beaucoup de rumeurs ces dernières semaines.

Mais une seule a fait l’objet d’une communication particulière, avec le recrutement de Gerson, qui est encore au Brésil mais a fait l’objet d’un accord officiel entre les deux clubs. Ce jeudi et globalement cette fin de semaine, tout pourrait changer au sein de l’OM, car plusieurs dossiers sont pressentis pour se finaliser. Selon La Provence, l’accélération pourrait bien être soudaine. En effet, un dossier apparu tout récemment est déjà bouclé, et Kevin Gameiro va rejoindre la cité provençale en provenance de Valence. Un contrat de deux ans pour l’avant-centre qui coûtera donc zéro euro, et permettra d’avoir un joker de luxe en attaque. Appréciable pour Jorge Sampaoli, qui a perdu Valère Germain, et n'avait pas grand monde derrière Arek Milik.

Cette arrivée validée en haut lieu en raison du profil complet de Kevin Gameiro, ne sera pas la seule en provenance d’Espagne. En effet, le dossier Daniel Wass avance lui aussi très rapidement. Egalement en provenance de Valence, le Danois est sur le point de rejoindre l’OM contre 2 ME. Il a refusé de signer au Sporting Portugal en voyant que Marseille le courtisait, et l’accord total est même annoncé par Onda Deportiva. La perspective de jouer la Coupe d'Europe l'a séduit, tout comme le fait de retrouver un championnat qu'il connait après son passage par Evian en début de carrière.

Deux très bonnes nouvelles pour les Marseillais, qui ne devraient pas s’ennuyer puisque l’annonce officielle pour la venue de Gerson est également prévue très rapidement. Sa visite médicale est planifiée pour vendredi, et si tout se passe comme prévu, il s’engagera dans la foulée pour l’OM. Même chose pour l’ailier américain Konrad de la Fuente, qui doit aussi par la case visite médicale en cette fin de semaine. Une preuve que Pablo Longoria a passé la vitesse supérieure, à moins d’une semaine de la reprise de l’entrainement.