OM : Gameiro à Marseille, il choque ses proches

A la surprise générale, Kevin Gameiro est sur le point de s’engager pour deux ans à l’OM.

Désireux d’étoffer son secteur offensif pour compenser le départ de Valère Germain et le probable transfert de Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille tient une recrue à moindre coût avec Kevin Gameiro. Libre de tout contrat, l’ancien buteur du PSG a de grandes chances de signer pour deux ans en faveur de l’OM. Une surprise quand on sait qu’il y a quelques années, Kevin Gameiro avait reconnu devant les caméras de Canal + qu’il lui serait très difficile de signer un jour à Marseille. L’ex-attaquant du FC Valence et de Séville a finalement changé d’avis. Il a été convaincu par le projet olympien, porté par le président Pablo Longoria et l’entraîneur Jorge Sampaoli.

A en croire les informations de Fabrice Lamperti, journaliste pour La Provence, ce choix de Kevin Gameiro interpelle cependant son entourage. « Le choix de Gameiro de rejoindre prochainement l’OM surprend, y compris chez ses proches. Le joueur est convaincu du projet. Et tout proche de s’engager. Ça devrait se finaliser rapidement pour un contrat de 2 ans » explique le journaliste, pour qui les proches de Kevin Gameiro ne comprennent pas ce choix de la part de l’international tricolore. Et pour cause, l’ancien Merlus arrive en terrain miné, les supporters de l’OM n’ayant pas oublié ses déclarations à l’encontre de Marseille il y a trois ans.

« C'est une belle équipe, mais je suis Parisien et je ne pourrais pas jouer à Marseille. Revenir à Paris ? Je peux parfaitement revenir à Strasbourg, aussi, j'ai de bons souvenirs là-bas ! » avait-il lancé. Reste maintenant à voir si Kevin Gameiro parviendra à faire taire les haters sur le terrain en enchaînant les buts. Dans un premier temps, il devrait surtout se contenter d’un rôle de doublure, derrière l’inébranlable Arkadiusz Milik, très performant lors de la seconde partie de saison à Marseille et adoré des supporters. En parallèle du dossier Gameiro, le club phocéen est en passe de signer un joli coup à Valence avec Daniel Wass.