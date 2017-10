OM : Le constat est terrible, l'OM prend le bouillon sans Gustavo

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire indiscutable de Rudi Garcia que ce soit en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, Luiz Gustavo était suspendu pour le déplacement de l’OM à Strasbourg dimanche soir.

Malgré la bonne performance de Morgan Sanson, buteur, l’absence de l’international brésilien s’est faite cruellement sentir. Il faut dire que son association avec André-Franck Zambo-Anguissa avait largement contribué à la 3e place décrochée par l’OM à l’issue de la 8e journée. Calme, fort dans l’impact et précis dans la relance, Luiz Gustavo est bel et bien indispensable à l’équipe olympienne selon Benjamin Gavanon, ancien milieu de terrain de Marseille.

Luiz Gustavo n’a pas de « doublure » à Marseille

« Après un début de match où l'on pensait que l'OM maîtrisait parfaitement son sujet, j'ai été surpris que Strasbourg puisse emballer le jeu de cette manière sans que l'OM ne réagisse. Je les avais vus jouer contre Nantes et j'avais remarqué qu'ils étaient capables de se mettre minables, mais je n'aurais jamais pensé que les Marseillais leur ouvrent autant d'espaces. C'est clair qu'il leur a fait cruellement défaut. Sans lui, la défense se retrouve beaucoup trop exposée, car, en fait, on s'aperçoit qu'il n'a pas de doublure. Anguissa est un milieu défensif, mais il n'a pas l'air capable de remplir les tâches de Gustavo, qui sait calmer le jeu et ressortir le ballon intelligemment. Son impact défensif soulage la défense, et on a vu que sans lui le comportement de l'équipe était complètement différent. Il y a eu des trous énormes au milieu à Strasbourg » a lancé sur Le Phocéen celui qui a également évolué à l’AS Nancy-Lorraine au cours de sa carrière. Bonne nouvelle pour l’OM : son patron sera de retour dès jeudi pour la réception du Vitória Guimarães puis pour le choc contre le Paris Saint-Germain en clôture de la 10e journée.