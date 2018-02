OM : Le constat de Sévérac est sans pitié avec l'OM

Dans : OM, Ligue 1, ASSE.

Rudi Garcia n'a pas apprécié le comportement de ses joueurs vendredi soir à Saint-Etienne. Car l'entraîneur de l'Olympique de Marseille le sait, ce n'est pas en jouant comme cela que l'OM obtiendra les résultats qu'il lui faut pour s'assurer la deuxième place au classement final de cette saison de Ligue 1. Sur la chaîne L'Equipe, Dominique Sévérac est convaincu que ce nul à Geoffroy-Guichard est une grosse contre-performance compte tenu de l'adversaire.

Pour le journaliste d'Aujourd'hui en France, l'OM a vraiment bêtement laissé filer de gros points. « En regardant la saison globale de l’Olympique de Marseille, qui doit absolument se qualifier pour la Ligue des champions puisque le projet de Frank McCourt ne tient que si cette année l’OM va en Ligue des champions, et dans la course à la deuxième place entre Monaco, Lyon et Marseille, c’est un très mauvais résultat. Alors que gagner à Saint-Etienne était clairement à la portée de l’OM. Saint-Etienne était extrêmement faible, Saint-Etienne était privé de M’Vila, Ntep était sur le banc, Cabella ne pouvait pas jouer le match...franchement les trois points étaient à la portée de Marseille », constate Dominique Sévérac, qui a bien du mal à comprendre comment l'OM si conquérant ces derniers temps a ainsi connu un bug face à l'ASSE.