OM : Le conseil déjanté de Courbis avant OM-PSG

Ancien entraineur de l’Olympique de Marseille, Rolland Courbis est bien évidemment particulièrement au fait de l’importance du match face au PSG, grand rival en France, et leader impeccable de la Ligue 1. Mais malgré cela, la supériorité parisienne dans le championnat de France semble avoir totalement sapé le moral du technicien. Ainsi, dans les colonnes du Parisien, « Coach Courbis » a conseillé aux joueurs de l’OM de tout donner ce jeudi face à la Lazio Rome et de ne pas lever le pied en pensant à dimanche. La raison ? Personne ne les croit capable d’aller chercher le Paris Saint-Germain lors du Classique, donc autant ne pas compter sur ce match.

« Rarement un clasico aura été si simple à préparer pour l’OM car il n’y a pas le moindre supporteur qui en voudrait aux joueurs s’ils perdaient contre le PSG. Même un nul serait un exploit. Cela veut dire qu’il n’y a pas besoin de tout miser sur le match de dimanche. Marseille peut se permettre de jouer à fond face à la Lazio. Elle n’aura qu’un jour de moins de récupération par rapport à Paris. En plus, l’OM joue à domicile et ce sera plus simple pour la récupération. Le meilleur moyen de préparer Paris, c’est de maintenir la dynamique après la victoire à Nice (0-1) », a balancé Rolland Courbis. Une approche étonnante, surtout que les Marseillais savent bien que le risque, en ne préparant pas à 200 % ce match face au PSG, est de prendre une volée à domicile qui ferait tout de même très mauvais genre, même si Paris est en effet sur une autre planète en Ligue 1.