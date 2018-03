OM : Le compte officiel Twitter de l'OM suspendu, rien à voir avec PSG-Real ?

Dans : OM, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Les abonnés au compte officiel de l'Olympique de Marseille sur Twitter ont une mauvaise surprise ce mercredi matin, puisque le célèbre réseau social américain a carrément suspendu ce compte de l'OM suivi par près de 3 millions de supporters phocéens. Aucune raison officielle n'est donnée par Twitter, qui n'est pas du genre à communiquer sur ce genre de décision radicale.

Même s'il semble acquis que Twitter va discuter rapidement avec l'Olympique de Marseille et probablement rétablir le compte officiel, il se pourrait bien que l'explication de cette sanction se trouve du côté des droits TV. En effet, le compte de l'OM a diffusé dimanche soir une vidéo tirée du match entre Marseille et Nantes, et cela a déclenché une procédure automatique liée aux droits d'utilisation des images de Ligue 1. Comme pour tout le monde, l'Olympique de Marseille n'a pas le droit de diffuser ce genre d'images et la société en charge de faire la police a alerté immédiatement Twitter. Les théories fumeuses sur une éventuelle relation entre cette suspension et le match PSG-Real Madrid s'écroulent...