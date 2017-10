OM : Le club monte à Paris pour l'indispensable Luiz Gustavo

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Si l’OM a mis le paquet financièrement pour faire venir Luiz Gustavo, le milieu de terrain le lui rend bien, en devenant incontournable.

Premier au combat, précis dans les transmissions, le Brésilien ajoute désormais des buts à sa panoplie. A l’image de son match complet contre Nice ce dimanche. Néanmoins, celui-ci a été terni par un carton rouge direct reçu en seconde période, pour un tacle mal maitrisé et jugé dangereux. Le joueur a décidé de se rendre à la Ligue ce jeudi pour plaider sa cause, en compagnie d’un haut dirigeant marseillais.

Le but ? Tenter de transformer ce carton rouge jugé sévère en un jaune. Ce serait tout de même déjà son sixième de la saison, et provoquerait sa seule suspension pour le match face à Strasbourg. Car en cas de carton rouge confirmé, Luiz Gustavo manquerait aussi, et au moins, le match face au PSG du 22 octobre, ce qui serait un gros coup dur pour l’OM. Le club provençal va plaider la clémence pour un geste qui aurait pu valoir un simple carton jaune. Mais le fait que l’ancien du Bayern Munich récolte un avertissement à chaque match ne devrait pas l’aider à passer entre les gouttes, et laisser Rudi Garcia avec un gros casse-tête pour le Classique.