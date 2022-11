OM : La victoire contre Lyon ou l'émeute, Tudor est prévenu

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Éliminé de toutes les compétitions européennes après sa défaite contre Tottenham cette semaine, l’Olympique de Marseille va tenter de se racheter lors de l’Olympico contre Lyon dimanche.

Tombé très bas après la défaite contre le Spurs, synonyme d'élimination totale des Coupes d’Europe pour cette saison, le club phocéen va vite pouvoir passer à autre chose. Puisque dès ce week-end, Marseille a un gros match à jouer face à l’OL en Ligue 1, la trajectoire des deux clubs s'étant brutalement inversée depuis quelques matchs. Histoire de se racheter devant son public, qui est passé par toutes les émotions mardi lors de l’ultime journée de la Ligue des Champions, le groupe d’Igor Tudor voudra faire un bon résultat contre Lyon dans un Stade Vélodrome plein à craquer. Un match plus qu’important, comme l’explique Eric Di Meco, qui prévient tout le monde que la patience des supporters de l'OM a probablement atteint ses limites suite à l'incroyable mauvaise série en cours.

Le Vélodrome sera énervé contre Lyon

Et l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille de tirer le signal d'alarme avant qu'il ne soit trop tard, Eric Di Meco sentant bien que l'orage gronde dans les tribunes phocéennes. « Le Vélodrome va être mobilisé. Après Tottenham, les joueurs ont fait un tour pour saluer les supporters. Il y avait de la déception, mais il n’y avait pas de haine. Donc dimanche, ce sera la folie, encore. Par contre, il vaut mieux qu'ils gagnent pour eux parce que sinon, ça peut devenir compliqué (...) Si ça se passe mal, Payet pourrait faire comme Lacazette et sortir le lance-flammes », a prévenu le consultant de RMC, qui pense qu’une défaite au Vélodrome contre l’ennemi lyonnais, comme la saison passée (0-3), pourrait faire faire beaucoup de mal à l’OM.

Quelle va être la réaction du Vélodrome lors de l'Olympico dimanche ?



⚪🔵 Di Meco : "Il y avait de la déception, pas de haine. Donc dimanche ce sera la folie encore. Par contre, il vaut mieux qu'ils gagnent pour eux parce que sinon, ça peut devenir compliqué..." pic.twitter.com/CzPaTUhbio — Super Moscato Show (@Moscato_Show) November 3, 2022

Lyon avant Monaco, la difficile mission de Tudor

Le faux pas est en tout cas interdit dans cet Olympico. Vu qu’après un excellent début de saison, Marseille se retrouve maintenant cinquième de la L1 à six points de Lens, l’actuel dauphin du PSG. Incapable de gagner depuis le mois de septembre en championnat, l’OM reste sur trois défaites en quatre matchs de L1. Pour effacer la déconvenue européenne et mettre fin à la spirale négative actuelle, les Phocéens tenteront de battre leurs rivaux lyonnais. Un choc dominical qui pourrait bien faire basculer la saison de l’OM du bon ou du mauvais côté, vu que Marseille ambitionne de passer la trêve hivernale sur le podium. Sauf que pour cela, l’OM devra prendre des points contre l’OL et Monaco. Pas la mission la plus simple pour Igor Tudor, qui pourrait bien se retrouver sur un siège éjectable en cas de nouvelles contre-performances avant la Coupe du Monde.