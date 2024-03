OM ‍: La tuile pour Murillo, vers un forfait jusqu'à la fin de saison

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a encore pas mal de challenges à passer avant la fin de saison. Et le club phocéen devra certainement le faire sans Amir Murillo.

L'OM va mieux depuis l'arrivée sur son banc de Jean-Louis Gasset. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a ramené de la sérénité et de la confiance à un groupe qui en manquait cruellement. Si le plus dur reste à faire, certains voyants sont au vert. L'objectif reste de terminer européen la saison prochaine et d'aller le plus loin possible en Europa League. Tous les détails compteront et les absences de joueurs ne sont pas les bienvenues. Surtout quand elles sont longues. Alors qu'il était en très bonne forme ces dernières semaines, Amir Murillo pourrait être forfait jusqu'à... la fin de saison.

Murillo, ça ne sent pas bon pour l'OM

¡INFORME MÉDICO OFICIAL! 🚑



La FEPAFUT informó mediante su departamento médico que la lesión que sufrió el defensor panameño Michael Amir Murillo fue una "tendinopatia" en el aductor largo del muslo derecho.



El jugador fue operado el pasado 20 de febrero.#LegionariosCOS pic.twitter.com/evfXz3Hm8F — COS (@COSPanama) March 1, 2024

Le Panaméen souffre malheureusement pour lui d'une tendinopathie et a même été opéré le 20 février dernier comme l'indique la Fédération Panaméenne de Football dans un communiqué publié ce vendredi. « La FEPAFUT a signalé par l'intermédiaire de son service médical que la blessure subie par le défenseur panaméen Michael Amir Murillo était une tendinopathie au niveau du long adducteur de la cuisse droite. Le joueur a été opéré le 20 février », précise même le communiqué. Un gros coup dur pour le joueur, qui était bien lancé avec l'OM depuis quelques matchs. En 17 rencontres disputées avec les Phocéens toutes compétitions confondues cette saison, le défenseur avait planté à 2 reprises pour une passe décisive délivrée. Jean-Louis Gasset va donc devoir gérer ce nouveau casse-tête en défense et espérer que le joueur de 28 ans revienne le mieux possible après sa convalescence. Jonathan Clauss, déjà pas mal utilisé, devrait donc enchainer jusqu'à la fin de saison.