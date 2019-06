OM : La semaine caniculaire du mercato à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Une semaine décisive. Voilà une expression souvent employée en période de mercato, particulièrement l’été.

Mais cette phrase ne semble pas erronée au moment d’évoquer les sept jours à venir du côté de l’Olympique de Marseille. Pour la simple et bonne raison que l’exercice comptable prendra fin lundi (30 juin), et que les joueurs d’André Villas-Boas reprendront le chemin de l’entraînement le lendemain (1er juillet). Ce qui devrait inciter les dirigeants, épinglés par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, à accélérer le mouvement selon La Provence.

« Du côté de la Commanderie, la semaine qui s'ouvre ne sera pas de tout repos. Si elle est le cadre de la dernière plage de vacances pour l'OM, elle se place, aussi et surtout, pour le club comme un créneau de travail incontournable. Les principales valeurs marchandes sont identifiées : Florian Thauvin, Morgan Sanson et Boubacar Kamara. Eux comme quelques autres (Ocampos, Lopez, Sakai...), que le club se résoudra à vendre en cas d'offre conséquente, peuvent-ils faire l'objet d'un assaut imminent ? C'est toute la problématique. Les éventuels clubs intéressés connaissent la position de l'OM et n'ont pas intérêt, forcément, à se précipiter. Le risque est double : à se montrer trop ferme, le club pourrait perdre le timing du 30 juin ; à être trop souple, il n'aurait pas la main sur le prix de vente... » explique notamment le média, pour qui André Villas-Boas a bien conscience de la situation. La preuve, de très nombreux jeunes du centre de formation et de la réserve ont d’ores et déjà été appelés en renfort. Dont le prometteur Isaac Lihadji (17 ans), lequel n’a toujours pas signé professionnel.