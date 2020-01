OM : La recette ou pas pour Granville ? La Provence taille Eyraud

Dans : OM.

Lors du tour précédent, l’OM avait fait polémique en décidant de ne pas laisser la recette de la rencontre de Coupe de France aux amateurs de Trélissac (N2).

Un choix assumé de la part de la direction marseillaise, qui a toutefois beaucoup surpris. Si quelques clubs de Ligue 1 procèdent de la sorte, il est de coutume pour les formations de l’élite, de laisser l’intégralité de la recette billetterie au club organisateur. Cela représente en général une somme non négligeable pour les clubs plus modestes, et l’OM ou les autres, primes de qualification en poche, peuvent ainsi continuer leur parcours en laissant un beau souvenir. Avant le match face à Granville, qui aura lieu au Stade D’Ornano de Caen devant 20.000 personnes, Marseille n’a pas encore véritablement tranché.



« Nous sommes prêts à faire un geste, on réfléchit auquel », a fait savoir à l'AFP l’OM, dont la mauvaise publicité liée à cette décision démontre aussi qu’un sou est un sou pour le club provençal, très loin d’être à l’équilibre financier. L’OM pourrait décider de prélever une partie de la recette pour rembourser ses frais de déplacement, et laisser le reste à l’US Granville, ou bien de récupérer seulement la moitié d’une part qui s’annonce non négligeable vue l’affluence attendue. Et La Provence de préciser que les temps sont durs à l’OM à l’heure actuelle, sauf pour embaucher un nouveau spécialiste comme Paul Aldridge, recruté pour faciliter les transferts.