OM : La Provence défonce Kamara pour son rouge express

Malgré l’intérêt nul de cette rencontre, Rudi Garcia avait décidé d’aligner une équipe compétitive pour la réception de Limassol.

La raison était simple, puisque l’OM savait que son match de ce week-end face à Bordeaux était reporté, et pouvait donc se permettre de reposer ses joueurs dans les jours suivants. Cela n’a pas porté chance aux Olympiens, qui ont rapidement craqué en raison d’une double peine assez sidérante à l’encontre de Boubacar Kamara. En effet, le jeune défenseur était tout d’abord bien aligné avec sa défense, plaçant l’attaquant adverse nettement hors-jeu. Celui-ci n’étant pas signalé, le Marseillais a ensuite fait une faute plus maladroite que méchante, qui a valu un pénalty et un carton rouge en plus. Tout cela au bout de sept minutes. Dur pour le Minot, mais cela n’a pas empêché le journal local La Provence de l’allumer littéralement. Kamara a ainsi récolté la note de 1 sur 10 pour sa « performance », avec ce commentaire au vitriol.

« Un an après avoir été expulsé à Guimaraes, il l’a encore été en Ligue Europa et il est beaucoup plus à blâmer ; d’abord parce qu’il a acquis un peu d’expérience mais surtout parce que c’était inutile. De toute manière, Limassol a marqué, sur penalty, mais en plus l’OM a dû jouer à dix », a balancé le quotidien marseillais, qui en veut terriblement au jeune défenseur sur le coup.