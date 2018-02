OM : La progression de Zambo Anguissa, Garcia n'est pas dupe

Dans : OM, Ligue 1.

A la recherche d’un milieu défensif cet hiver, l’Olympique de Marseille est finalement revenu sur ses plans au mercato hivernal.

Aucune recrue n’est arrivée, Rudi Garcia ayant jugé son effectif suffisant pour bien figurer sur tous les tableaux. Pour épauler l’indispensable Luiz Gustavo, l’entraîneur marseillais s’appuie effectivement sur André-Frank Zambo Anguissa qui enchaîne les bonnes performances. Cela n’a pas échappé à certains clubs anglais qui le convoitent sur le marché des transferts. Mais de son côté, Garcia refuse de s’enflammer avec le milieu camerounais qui, selon lui, brille surtout grâce au Brésilien à ses côtés.

« Le potentiel athlétique était là. Il a fallu le faire travailler tactiquement. Le fait qu'il joue aux côtés de Luiz, ça aide mais pas que. Le jour où Luiz n'est pas là, il doit être capable de montrer et de garder le même niveau, a confié le technicien à La Provence. Dans l'entrejeu, il est précieux par sa puissance athlétique, par sa faculté à récupérer les ballons et à les sortir proprement. Il doit rester humble dans sa progression. Il l'est. Il faut qu'il ait confiance, qu'il continue et reste dans son domaine. »

Les conseils de Garcia

« C'est un jeune joueur qui a encore plein de choses à travailler, a ajouté Garcia. Je le répète, le potentiel est là, les matchs qu'il joue depuis la saison dernière le démontrent. Il doit continuer à rester dans son domaine. Il est fantastique quand il récupère les ballons et les donne simplement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il continue à être un équilibre fantastique pour l'équipe, un complément de très très haut niveau de Luiz Gustavo. » Comme d’habitude, le coach de l’OM ne laisse pas ses joueurs se reposer sur leurs acquis.