OM : La piste Ryan Sessegnon s'écroule déjà

Ce lundi matin, La Provence avait mis du baume au coeur des supporters de l'Olympique de Marseille en affirmant que l'OM pourrait obtenir la signature de Ryan Sessegnon, l'international Espoirs anglais qui est encore sous contrat avec Fulham. Tandis que l'on évoquait un possible accord à 15ME entre Marseille et le club relégué en Championship pour celui qui semblait en mesure de suppléer Jordan Amavi, il semble acquis que Ryan Sessegnon va finalement rejoindre un club anglais de tout premier plan.

En effet, Kaveh Solhekol, journaliste pour Sky Sports UK, annonce ce lundi après-midi que Tottenham finalise actuellement les négociations avec les joueurs de Fulham et que tout semble indiquer que ce transfert sera bouclé avant la fin du mercato anglais jeudi. Ryan Sessegnon est en effet décidé à jouer chez les Spurs, et l'opération devrait se régler très rapidement. Le dernier finaliste de la Ligue des champions a l'avantage XXL de disposer de moyens financiers et d'ambitions sportives que l'Olympique de Marseille n'a malheureusement plus pour l'instant. L'OM va devoir aller chercher ailleurs ce renfort défensif tant convoité.