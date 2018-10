OM : La Payet-dépendance touche l'OM, Rothen est inquiet

Dans : OM, Ligue 1.

Meilleur passeur de Ligue 1 après 10 journées, Dimitri Payet est clairement au niveau en ce début de saison.

L’international français est au top de sa forme, et cela se ressent. Mais lorsqu’il est dans un jour sans, comme face à l’OGC Nice, l’Olympique de Marseille éprouve de grosses difficultés à déployer son jeu. Cela prouve clairement que l’équipe de Rudi Garcia est « Payet-dépendante » selon Jérôme Rothen. Et selon l’ancien milieu du PSG, c’est un gros problème si l’OM veut avoir des ambitions élevées cette saison…

« Radonjic est un joueur de percussion et non un joueur de passe. Et c’est dommage car dans cette équipe, dès que Payet ne rayonne pas comme à Nice par exemple, il y a un déficit de qualité technique. Et quand vous vous appelez l’OM, c’est impossible d’être dépendant d’un joueur comme ils sont dépendants de Dimitri Payet. Il peut être suspendu, blessé ou moins bien. Et à côté, il manque, dans le secteur offensif, des joueurs techniques. Après, les joueurs techniques, ce sont les joueurs les plus chers au mercato » a regretté le consultant de RMC Sport, convaincu que l’OM devrait avoir plusieurs joueurs du niveau de Payet pour prendre le relai du capitaine phocéen lorsque ce dernier est moins bien.