OM : Daniel Riolo a un message pour les supporters

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Dans une sale période malgré la victoire contre Troyes dimanche (1-0), l’OM reste au contact du podium. Pour Daniel Riolo, cela signifie déjà quelque chose à ce stade du championnat.

Malgré un début de saison très prometteur, l’Olympique de Marseille déçoit depuis environ deux mois. L’équipe de Jorge Sampaoli n’a gagné que 3 de ses 14 derniers matchs toutes compétitions confondues. Ces mauvais résultats, souvent liés par un manque d'efficacité, ou parfois à manque d'occasions, ont valu à l’OM une élimination en Europa League. Mais en Ligue 1, le club de Frank McCourt, présent dans un Vélodrome vide dimanche soir, reste très bien positionné. La victoire difficilement acquise contre Troyes fait beaucoup de bien d’un point de vue comptable. Avec 26 points, l’OM est à égalité avec Nice, troisième, et à deux unités de Rennes, dauphin du PSG. Avec le match en moins contre l’OL. Marseille traverse ce long coup de mou sans trop de dégâts en Ligue 1. Pour cette raison, Daniel Riolo s’est voulu rassurant dans l’After Foot sur RMC.

« Quitte à ne pas bien jouer, il vaut mieux être dans cette position »

« Sur le match de ce soir, il n’y a pas grand-chose qui était très bien. A partir de la 60e, l’OM s’est mis à jouer beaucoup mieux. Mais sur la première période, le déchet technique était assez incroyable. Il ne se passait pas grand-chose (…) En ce moment, le club est un peu touché mentalement. Il y a un manque de confiance. Mais attention, l’OM n’est qu’à deux points de Rennes avec un match en moins. Genesio a dit que le classement était anecdotique pour Rennes. Mais on est quand même à la 15e journée. Quitte à ne pas bien jouer, ou que ça puisse être mieux, il vaut mieux être dans cette position là aujourd’hui. Il vaut mieux être quatrième à deux points de Rennes maintenant en te disant que tu vas peut-être progresser et qu’en ce moment tu n’es pas bien, que d’être ne serait-ce qu’à la place de Lyon qui est un peu plus loin et qui donne l’image d’un club qui peut progresser. Ça ne va pas forcément aller mieux, on est dans l’attente en ce qui concerne Marseille et Lyon », a assuré Daniel Riolo, positif. Jorge Sampaoli va tout de même devoir rapidement trouver des solutions car l’OM pourrait finir par payer cash ces difficultés dans le jeu, même en Ligue 1.