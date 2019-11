OM : La Ligue des champions à Marseille, c'est OBLIGATOIRE

Dans : OM.

Dauphin du PSG, l’OM est en course pour retrouver la Ligue des champions, un objectif que le club doit réussir comme l’a affirmé Steve Mandanda.

2013/2014, l’OM n’a plus disputé la Ligue des champions depuis cette saison-là, avec la fameuse campagne à 0 point. Depuis l’OM a dû se contenter de la Ligue Europa ou d’une saison européenne blanche, comme par exemple cette saison. Mais aujourd’hui, le club entraîné par André Villas-Boas occupe la deuxième place de la Ligue 1, et se trouve dans la course pour retrouver cette C1 tant convoitée. Interrogé à ce sujet par Téléfoot, le capitaine du club phocéen, Steve Mandanda, a affirmé que l’OM était bien à la lutte pour jouer la coupe aux grandes oreilles, mais que cet objectif n’était peut-être pas celui-là au moment de débuter cette nouvelle saison.

« Même si on ne le dit pas au départ de la saison, parce qu’on a un effectif, comme je dis qui est quand même assez réduit, on va dire en qualité. Mais quand on joue à l’OM on se doit d’être ambitieux, d’avoir des objectifs élevés. Donc forcément, on a envie de conserver cette seconde place pour jouer la Ligue des champions, parce que ça fait un petit moment que Marseille ne l’a pas jouée, et le stade et surtout les supporters qu’on a, méritent que l’OM soit en Ligue des champions », conclut le portier phocéen, qui était de la dernière aventure en C1 de l’OM il y a six ans.