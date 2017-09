OM : La gestion de Maxime Lopez interpelle à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire indiscutable au début de saison, Maxime Lopez a fini par perdre sa place. Le jeune milieu de terrain n’a pas su se rendre indispensable, et son manque d’impact physique a pesé lourd au sein d’une équipe parfois très légère sur ce plan dans l’entrejeu. Résultat, Maxime Lopez n’était même pas sur la feuille de match contre Amiens, ce qui ne lui était jamais arrivé cette saison. Le joueur, que Rudi Garcia a souvent couvé, le tenant même longtemps à l’écart du vestiaire des pros la saison passée, a du mal à comprendre cette rapide rétrogradation, qui devrait n’être que provisoire. Mais le couperet est tombé, et cette décision de Rudi Garcia lui a valu quelques critiques, ce que ne comprend pas non plus l’un de ses proches.

« Il faudrait savoir : lorsqu'il est titulaire, Garcia s'entête avec Maxime Lopez, mais quand il ne l'est plus, c'est brutal », a livré un membre de l’entourage de l’entraineur olympien au Phocéen. Un cas délicat à gérer pour un joueur que le public provençal apprécie, même si sur le match à Amiens, le milieu de terrain marseillais a parfaitement répondu présent sans Maxime Lopez sur le pré.