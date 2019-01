OM : La France ou l'Espagne, le mercato de cet indésirable s'emballe

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2020, Grégory Sertic a exprimé le désir de quitter le club phocéen au mercato.

Malgré un salaire confortable, l’ancien milieu défensif des Girondins de Bordeaux souhaite retrouver du temps de jeu. Un état d’esprit qui devrait plaire aux supporters marseillais, mais également à ses prétendants. Car selon Foot-Mercato, le joueur de 29 ans était récemment dans le viseur de Strasbourg. Finalement, le club alsacien a opté pour Sanjic Prcic, lequel a signé mardi soir au Racing sous la forme d'un prêt en provenance de Levante.

Mais d’autres pistes existent pour le polyvalent joueur de l’OM selon le média. Et notamment en Espagne. Cela tombe bien, Grégory Sertic rêve de découvrir la Liga, un championnat qu’il affectionne particulièrement et qui pourrait lui permettre de relancer sa carrière. Reste désormais à voir si une porte de sortie s’offrira à lui de l'autre côté des Pyrénées dans les prochaines heures. L’agent de Grégory Sertic, qui n’est autre que celui de Rudi Garcia, a jusqu’à jeudi soir pour trouver une porte de sortie à son poulain. De son côté, l’OM est déterminé à économiser son salaire et ouvre toutes les portes : un transfert sec bien-sûr, mais également un prêt.