OM ‍: La DNCG dit oui, Longoria craque pour 4 joueurs

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria peut enfin se donner à fond sur le mercato avec le feu vert donné par la DNCG ce mercredi soir. Il commence déjà à multiplier les pistes.

L’accord oral trouvé avec Roberto De Zerbi a permis à Pablo Longoria de se lancer à fond sur le mercato. Même si l’entraîneur italien n’a pas encore signé son contrat, il est parti prendre quelques jours de repos avec la garantie de devenir le futur technicien de l’OM, et cela a suffi pour que le président marseillais se jette à corps perdus sur le mercato. Résultat, de nombreuses pistes ont été déjà explorées, le dirigeant espagnol adorant multiplier les contacts pour ensuite pouvoir faire son choix. Ce jeudi, L’Equipe fait un point sur la situation du recrutement à Marseille, et malgré l’absence de Coupe d’Europe, il devrait y avoir du sacré mouvement sur le Vieux Port cet été.

8 départs cet été ?

Du gardien de but à l’attaque, la grande braderie peut débuter avec les intérêts européens pour des joueurs qui ne sont pas tous en vente comme Pau Lopez, Leonardo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Iliman Ndiaye et Vitinha bien évidemment qui va être vendu au Genoa. Mais ce qui intéresse le plus Pablo Longoria, c’est bien évidemment de dénicher le bon joueur, celui qui plaira à Roberto De Zerbi et qui sera abordable pour les finances de l’OM. Avec le feu vert reçu par la DNCG, l’espoir de faire des bonnes affaires rapidement est désormais concret, et l’Espagnol compte bien profiter.

Priorité en défense centrale pour De Zerbi

Dans les buts, un nouveau gardien est espéré, mais les premiers mouvements concerneront la défense. L’offensive pour Lilian Brassier porte ses fruits et un accord est proche d’être trouvé pour 10 millions d’euros avec le Stade Brestois, alors que le joueur veut absolument venir à l’OM. Le club marseillais recherche un autre défenseur central pour avoir du choix à ce niveau, un élément important pour RDZ. Ce pourrait être Moussa Diarra, libre de tout contrat à 23 ans, et qui évoluait à Toulouse jusqu’à présent. Pour remplacer Jonathan Clauss, Marseille craque sur Lorenz Assignon, que Burnley voulait garder malgré sa descente en Championship, mais qui repart finalement à Rennes. Le club breton se montre très gourmand, mais Longoria est sur le coup.

Au poste de milieu offensif, où des joueurs comme Amine Harit et Azzedine Ounahi ont plongé, l’OM vise Bachir Belloumi, dont le club de Farense vient de refuser une offre de 5 ME de la part d’Anderlecht. En attaque, le départ de Vitinha et les incertitudes sur Aubameyang rendent la visibilité plus complexe, mais cela devrait continuer de bouger ces dernières semaines, maintenant que Pablo Longoria a trouvé son entraîneur et a les mains libres pour s’éclater au mercato.