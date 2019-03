OM : La Coupe du monde a tué Rami, ce n'est même plus un footballeur

Dans : OM, Equipe de France, Ligue 1.

Enorme la saison dernière à l’OM, Adil Rami n’est plus titulaire aux yeux de Rudi Garcia, qui préfère désormais aligner le duo Kamara-Caleta-Car.

Il faut dire que l’international tricolore a enchaîné les piètres prestations cette saison, que cela soit en Ligue 1 ou en Europa League. Et c’est donc fort logiquement que Didier Deschamps l’a snobé pour les matchs face à la Moldavie puis l’Islande avec l’Equipe de France. Le sélectionneur tricolore a par ailleurs estimé que la Coupe du monde avait sans doute énormément perturbé Adil Rami psychologiquement, lequel n’est plus vraiment footballeur selon « DD ».

Des mots forts que le patron des Bleus n’a pas l’habitude d’employer. « Il y a un petit moment que malheureusement pour lui, il n’est plus footballeur parce qu’il a eu des pépins. Et là, même s’il est revenu dans le groupe, il joue très peu. Il a un parcours tellement atypique, ça n’a pas été simple pour lui. Ça devait faire partie de ses rêves, de remporter la Coupe du monde, et même s’il faisait partie de ces joueurs qui n’ont pas joué, forcément, il faut digérer cela » a confié le sélectionneur de l’Equipe de France, qui a de nouveau sélectionné Kurt Zouma plutôt que Clément Lenglet ou Aymeric Laporte pour combler l’absence d’Adil Rami.