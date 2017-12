OM : La concurrence débarque en force dans le dossier Gameiro !

Dans : OM, Mercato, Liga, Ligue 1.

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Kevin Gameiro ne devrait pas rester à l’Atlético Madrid en janvier.

Et pour cause, le club madrilène va enfin pouvoir compter sur Diego Costa, ce qui ne va pas vraiment faire les affaires de l’ancien attaquant du PSG. Ces derniers jours, un intérêt de l’Olympique de Marseille a été relayé en masse par la presse espagnole, celle-ci affirmant qu’Andoni Zubizarreta souhaitait recruter le buteur madrilène au mercato hivernal. Mais selon la Cadena COPE, une rude concurrence sera présente pour l’OM dans ce dossier.

En effet, le FC Valence se serait d’ores et déjà positionné pour accueillir l’attaquant de 30 ans. Emballé par la perspective de poursuivre sa carrière en Espagne, Kevin Gameiro serait chaud à l’idée de rejoindre l’actuel dauphin du FC Barcelone. Reste désormais à savoir s’il s’agirait d’un prêt ou d'un transfert définitif, même si aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux clubs. Surtout, il est légitime de se demander si Kevin Gameiro va réellement faire le bon choix pour son temps de jeu en rejoignant une équipe en pleine forme dans laquelle les deux attaquants carburent depuis le début de la saison, à savoir Rodrigo Moreno et Simone Zaza… Dans tous les cas, l’OM suivra sans doute l’évolution de ce dossier avec la plus grande attention.