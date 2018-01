OM : L'OM veut faire craquer un ennemi au mercato

Dans : OM, LOSC, Mercato, Ligue 1.

Le mercato sera calme à l’Olympique de Marseille. « Nous serons peu actifs » a confirmé Jacques-Henri Eyraud dans les colonnes des Echos mardi. Néanmoins, certains ajustements pourraient tout de même être effectués dans l’effectif de Rudi Garcia. Au cœur des discussions au sein de la direction de l’OM, un éventuel renfort au milieu de terrain, où le complément idéal à Luiz Gustavo est recherché. Ces derniers jours, le nom de Thiago Mendes (Lille) a filtré. Il y a une semaine, le journal L’Equipe indiquait même que l’OM avait pris contact avec les agents du Brésilien de 25 ans.

Peu à peu, cette information semble se confirmer, et le n°23 du LOSC apparaît bien comme la priorité absolue de l’OM pour ce mercato hivernal. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Nabil Djelit a confirmé la volonté de Marseille de recruter Thiago Mendes, en émettant néanmoins un gros bémol. « L’OM rêve de recruter Thiago Mendes, mais le transfert sera très difficile à boucler. Le dialogue entre les deux clubs est difficile et le LOSC ne souhaite pas vendre à un projet concurrent » a lancé le journaliste de France Football. Outre les relations plutôt tendues entre l’état-major de l’OM et Luis Campos, le LOSC aurait surtout l’intention de se séparer d’Ibrahim Amadou (voire d’Adama Soumaoro) et non du natif de Sao Luis, au Brésil…