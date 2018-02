OM : L'OM va imiter le PSG devant le fair-play financier et l'UEFA !

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Le Paris Saint-Germain n’est plus le seul club français à se frotter aux rigoureuses règles du fair-play financier édictées par l’UEFA. Car désormais l’Olympique de Marseille doit également faire face aux réalités économiques du football. Et même si l’OM est loin d’avoir le même budget que le PSG, les investissements de Frank McCourt sont pour l’instant plus tournés vers les dépenses que les recettes. Autrement dit, avec les marchés des transferts, le club phocéen a légèrement franchi la ligne jaune fixée par les gendarmes financiers du football européen et il va falloir que l’OM se positionne d’ici la fin de la saison actuelle pour ne pas avoir à trop souffrir d’une éventuelle sanction de l’UEFA.

Mais, selon L'Equipe, du côté de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, on semble vouloir trouver une solution à l’amiable avec l’instance européenne du football, en s’inspirant de ce qu’avait fait le PSG en 2014. Autrement dit, l’Olympique de Marseille va négocier un accord avec l’UEFA afin d’avoir ensuite l’esprit tranquille, ce qui concrètement se traduira par une légère punition financière, mais permettra à l’OM d’échapper à une éventuelle sanction plus lourde. Cependant, contrairement au Paris SG, on ne parlera pas en dizaines de millions d’euros, le club de la capitale ayant pris une amende de 60ME, dont 40ME avec sursis, il y a quatre ans. Du côté de Marseille, on est décidé à jouer la transparence totale avec l’organisme chargé de vérifier les règles du fair-play financier, Frank McCourt n’étant pas dans la cité phocéenne pour perdre de l’argent trop longtemps et le milliardaire américain l'ayant fait savoir.