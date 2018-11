OM : L'OM s'est-il planté avec Strootman ? Il en a bien peur...

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Face au Paris Saint-Germain dimanche soir, Kevin Strootman a certainement effectué son meilleur match depuis son arrivée à Marseille.

C’était seulement la deuxième fois que le Néerlandais était associé à Luiz Gustavo au milieu de terrain et malgré les doutes autour de leur complémentarité, le Brésilien et le Néerlandais ont plutôt bien cohabité. En attendant une confirmation (ou pas) à Montpellier ce dimanche soir, leur duo reste une énigme pour Jean-Philippe Durand. Ancien membre de la cellule de recrutement de l’OM, le champion d’Europe 1993 n’est pas loin de penser que Marseille s’est trompé en recrutant Kevin Strootman. Un bon joueur, mais pas le plus complémentaire avec Luiz Gustavo selon lui…

« Ils ont des profils similaires. Anguissa et Gustavo, par exemple, étaient plus complémentaires dans leurs registres la saison dernière. Qui va perforer et se projeter vers l'avant ? Prendre le ballon et se retourner ? Ce sont aussi deux gauchers, ce qui peut provoquer un manque de variété dans l'orientation du jeu. On verra leur entente. Strootman, devant la défense, est un joueur de position, qui va se décaler à gauche, à droite. Luiz Gustavo peut être plus vertical et rester dans sa zone. Strootman est excellent quand l'équipe a le ballon, intelligent dans son placement. Quand son équipe est un peu en difficulté, il peut garder le ballon, sécuriser les siens face au pressing, car il est solide sur ses jambes et clairvoyant. En revanche, il manque d'explosivité et n'est pas dans le pressing, la récupération haute telle qu'on l'imagine chez un relayeur moderne » a expliqué Jean-Philippe Durand dans L'Equipe. Un constat effectué par plusieurs observateurs. Reste qu’avec Kevin Strootman, l’OM a désormais la possibilité de jouer en 4-3-3. Un système peu utilisé l’an passé et que Rudi Garcia pourrait remettre au goût du jour.