OM : L'OM s'est affaibli malgré un mercato à 70 ME, quel exploit !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Cet été, le mercato de l’Olympique de Marseille semblait globalement cohérent avec le recrutement de jeunes espoirs comme Caleta-Car ou Radonjic, et l’arrivée d’un cador confirmé tel que Kevin Strootman. Si l’on fait abstraction de la vente de Zambo-Anguissa pour 30 ME à Fulham, c’est donc un total de 70 ME qui a été investi par le club phocéen. Six mois après, le résultat est proche du fiasco, avec une équipe déjà éliminée de l’Europa League et qui ne figure pas sur le podium de la Ligue 1. Consultant pour Téléfoot, Bixente Lizarazu se demande comment l’OM a pu s’affaiblir en dépensant autant d’argent sur le marché des transferts…

« Le recrutement est raté. Caleta-Car, Strootman… 70M€ ont été investis pour une équipe qui est devenue moins bonne. Cette crise démarre, et elle n’est pas prête de s’arrêter, à moins qu’ils ne se relancent au mercato, mais ils ont déjà investi beaucoup d’argent » a notamment expliqué l’ancien défenseur de l’OM, pas tendre avec la direction phocéenne. A l’évidence, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta devront rectifier le tir dès cet hiver. Dans cette optique, le président marseillais s’est rendu à Boston afin de définir le budget du prochain mercato avec l’actionnaire Frank McCourt. Et tout cela alors que les supporters attendent désespérément un grand attaquant…