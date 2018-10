OM : L'OM revendu par McCourt ?

Dans : OM, Ligue 1.

Propriétaire de l'Olympique de Marseille depuis deux ans, Frank McCourt a mis ses méthodes en place, et le milliardaire américain va passer a la vitesse supérieure grâce au nouveau deal signé pour l'utilisation du Vélodrome. Alors quand dans un dialogue avec les supporters de l'OM l'éventuelle vente à plus ou moins court terme du club phocéen par Frank McCourt est évoquée, Jacques-Henri Eyraud met rapidement les choses au point.

Pour le président de l'Olympique de Marseille, ce sujet n'a jamais été évoqué. « La revente n'est certainement pas d'actualité. Vous me croirez, ou pas, nous n'avons JAMAIS abordé ce sujet avec Frank. La pérennité économique et financière est en revanche l'un de nos objectifs majeurs et pour cela nous devons passer or une phase d'investissement importante. C'est vrai dans tous les domaines et notamment pour la formation. Je voudrais avoir dans 5 ans 5 joueurs issus de notre formation dans le onze de départ...L'exploitation du stade sera aussi un élément fort de création de valeur. Nous avons vraiment beaucoup de projets. Ce sera un tournant », a précisé Jacques-Henri Eyraud, qui sait bien que l'Olympique de Marseille ne pourra jamais dépenser des dizaines et des dizaines de millions d'euros lors de chaque mercato pour s'offrir les plus grands joueurs européens.