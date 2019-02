OM : L'OM, la retraite ou la Chine ? L'avenir de Rami fait débat

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Depuis son interview accordée au Canal Football Club dans laquelle il évoque un « burn-out » post-Mondial 2018, Adil Rami fait débat à l’Olympique de Marseille. De retour de blessure, l’international français va devoir cravacher pour regagner sa place de titulaire, les jeunes Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara ayant enchaîné trois matchs consécutifs pour autant de succès en Ligue 1. A quoi va ressembler l’avenir du natif de Fréjus, sous contrat avec les Phocéens jusqu'en juin 2021, si celui-ci ne parvient pas à regagner sa place ? La Provence se pose sérieusement la question… et lâche quelques pistes.

« En expert de la douleur, Adil Rami sait qu'il va devoir cravacher pour retrouver le onze de départ et les faveurs de son entraîneur. Et ce ne devrait pas se faire avant une défaite ou une boulette du duo Kamara-Caleta Car. Samedi, pour la réception d'Amiens (2-0), il faisait ainsi partie du groupe de 19 joueurs convoqués avant de finir en tribune. Et après ? Quelle suite donnera-t-il à sa carrière alors qu'il est sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2021 ? Aura-t-il encore envie de jouer au football après avoir accompli ses rêves les plus fous ? Nul ne le sait. D'aucuns font allusion à un possible départ en Chine. Certains vont même jusqu'à parler de retraite, d'autres de reconversion télévisuelle. Une chose est sûre : avec Docteur Adil & Mister Rami, tout est possible » lâche le quotidien régional dans ses colonnes, mettant un gros point d’interrogation sur la situation d’un joueur dont la cote n’est pas vraiment en train de monter à Marseille...