OM : L'OM de Rudi Garcia ira loin en L1 avoue Rudi Völler

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Toujours spectateur attentif de l'actualité de l'Olympique de Marseille, Rudi Völler pense que le club phocéen peut viser haut en Ligue 1 cette saison.

Dimanche soir en allant s'imposer dans la difficulté à Lille par la plus petite des marges grâce à un but de Sanson (1-0), l'OM s'est replacé au pied du podium, à une unité de l'Olympique Lyonnais. Après onze journées de championnat, et malgré une période compliquée début septembre, Marseille est à la place désirée par sa direction, qui a de grandes ambitions pour l'avenir avec son Champions Project. Une volonté pas si utopique que cela si l'on en croit les dires de Rudi Völler...

« J'ai regardé le Clasico entre Marseille et Paris, et c'était un grand match dans ce stade splendide. J'y suis retourné plusieurs fois et je connais les fans de l'OM, ils sont à fond, surtout contre Paris. Il y a une grosse rivalité, c'est sympa de regarder ce match. D'un point de vue global, Marseille a une belle équipe et un bon coach, ils auront leur mot à dire dans le championnat », a lancé, dans L'Equipe, l'ancienne gloire marseillaise, qui estime donc que l'OM peut retrouver la Ligue des Champions, qu'il a remporté avec Marseille en 1993, et ce dès la saison prochaine. À l'OM de lui donner raison...