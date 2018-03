OM : L'OM a fait un truc énorme avec Bouna Sarr

Dans : OM, Ligue 1.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Bouna Sarr rend bien des services à l’Olympique de Marseille au poste de latéral droit.

En effet, le franco-guinéen s’est parfaitement adapté à son nouveau rôle, ce qui permet à Rudi Garcia de faire tourner ses latéraux grâce à la polyvalence d’Hiroki Sakaï, capable de prendre la place de Jordan Amavi à gauche. Surveillé par Didier Deschamps selon L’Equipe, Bouna Sarr a bluffé son ancien coach, à savoir Franck Passi. Interrogé à ce sujet sur Canal Plus, l’ancien coach de l’OM félicite également Rudi Garcia pour cette reconversion réussie.

« Bluffé par les progrès de Bouna Sarr au poste de latéral droit ? Oui, même s’il avait les qualités pour jouer à ce poste. C’est pour cela qu’à Rennes je l’avais fait jouer à ce poste-là, Machach s’était fait expulser et j’avais besoin d’un joueur pour défendre et se projeter vers l’avant. Bouna a un volume de jeu énorme, des qualités de vitesse, de dribbler, de centrer. Il a beaucoup de qualités pour pouvoir jouer au poste de latéral. Mais la difficulté c’est de faire penser un attaquant comme un défenseur. C’est là que l’on voit son énorme progression » a expliqué l’ex-coach de l’OM et du LOSC. Désormais, il sera question pour Bouna Sarr d’être régulier et d’être encore plus intransigeant défensivement.