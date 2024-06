OM ‍: L’officialisation de De Zerbi repoussée ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Roberto de Zerbi ne signera pas à l'Olympique de Marseille dans les prochains jours, annonce un média de Sassuolo, qui souligne que de nombreux détails sont encore à régler avant de voir l'Italien poser ses valises à l'OM.

Voilà désormais une semaine que l’OM a trouvé un accord de principe avec Roberto De Zerbi, qui est pressenti pour être son futur entraineur. Mais comme avec Sergio Conceiçao, l’officialisation tarde à venir. Avec le Portugais, c’était ce dernier qui retardait les discussions et semblait désireux de voir ce qu’on lui proposait ailleurs. Avec l’Italien, cela fonctionne de façon plus posée et tout semble en ordre pour son arrivée. Mais celle-ci n’aura pas lieu ce vendredi, ni ce week-end. C’est l’annonce faite par le média local Sassuolo News, qui suit de près l’évolution de ce dossier car son directeur sportif Giovanni Rossi va aussi rejoindre son ancien collaborateur à l’OM. Les deux hommes ont donné leur accord mais de nombreux détails techniques ne sont pas réglés, et prennent visiblement plus de temps que prévu.

Giovanni Rossi est déjà à Marseille

Selon la source italienne, ce n’est pas de nature à remettre en cause l’arrivée des deux Italiens, mais il n’y aura rien d’annoncé ce week-end. Ce sera surement le cas la semaine prochaine, alors qu’il ne restera plus qu’une semaine avant la reprise de l’entrainement. Un timing juste mais encore conciliable avec le volet sportif, sachant que les deux hommes travaillent déjà sur le mercato de l’OM. En effet, Rossi arrive avec une casquette de « directeur technique » et il s’est même déjà installé discrètement à Marseille pour se mettre au travail, preuve que tout se goupille bien dans ce dossier. Néanmoins, comme le précise le média de Sassuolo, les supporters de l’OM sont inquiets de ne voir aucune officialisation apparaitre.

Malgré ces propos rassurants et le fait qu’aucun obstacle majeur ne soit souligné, les incertitudes qui menacent toujours l’actualité du club provençal font tout de même glisser quelques gouttes de sueur sur le font des fans de l’OM. Pablo Longoria, qui a déjà travaillé avec De Zerbi et Rossi lors de son passage comme recruteur à Sassuolo, est en tout cas impatient de collaborer directement avec sa nouvelle équipe, et Mehdi Benatia sera en charge de faire le lien entre la direction et le secteur sportif. Un carré magique qui sera surtout chargé de remettre le club marseillais sur le haut du pavé pour la saison à venir.