OM : L’occasion à ne pas rater, Marseille court après son futur Matuidi

Dans : OM.

Pour anticiper un ou d’éventuels départs dans l’entrejeu, l’Olympique de Marseille tente de recruter un milieu de terrain. Et le club phocéen a peut-être trouvé son bonheur en Ecosse.

Contraint de vendre pour réduire son énorme déficit, l’Olympique de Marseille risque d’affaiblir son milieu de terrain. Des joueurs à forte valeur marchande comme Morgan Sanson et Boubacar Kamara pourraient faire l’objet de belles propositions. Tout comme le jeune Maxime Lopez qui ne devrait pas prolonger alors que son contrat expire l’année prochaine. C’est pourquoi le deuxième de Ligue 1 s’intéresse notamment à Glen Kamara (24 ans), le milieu qui crève l’écran depuis son arrivée chez les Glasgow Rangers à l’hiver 2019.

« Il s'est tout de suite imposé aux yeux de Steven Gerrard dans une rotation de quatre ou cinq milieux de terrain, a commenté le journaliste du Daily Record Jonny McFarlane, dans des propos relayés par Le Phocéen. Il est même devenu un joueur-clé cette saison, notamment en Europa League où il a joué tous les matchs jusqu'à l'élimination en huitièmes face à Leverkusen. » Et pour cause, le Finlandais est décrit comme un milieu polyvalent.

Matuidi en plus technique

« C'est un superbe joueur sur le plan technique, a poursuivi le spécialiste du foot écossais. Il récupère les ballons devant la défense et ne les perd quasiment jamais. Il est aussi très puissant, ce qui lui permet de gagner beaucoup de duels et d'afficher des statistiques impressionnantes sur ce plan. Son engagement et ses remontées de balles me font penser à Blaise Matuidi, avec une touche technique en plus. » Du coup, Brighton, Aston Villa et son club formateur Arsenal sont également intéressés par Glen Kamara, dont le prix est estimé entre 6 et 8 M€.