OM ‍: L’intérim et rien d’autre, Gasset met les choses au clair

Par Eric Bethsy

Après ses débuts parfaits à l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset donne entière satisfaction. L’entraîneur français pourrait bien convaincre la direction de le conserver. Mais pour le moment, le coach intérimaire préfère éviter de se projeter au-delà de sa mission jusqu’au terme de la saison.

Moqué au moment de sa nomination, Jean-Louis Gasset ne fait plus rire personne. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a totalement métamorphosé son équipe. Résultat, les Marseillais viennent d’enregistrer quatre victoires en autant de matchs sous ses ordres. Une dynamique que le coach intérimaire associe également au travail de son adjoint Ghislain Printant.

Jean-Louis Gasset : "Je ne suis pas surpris parce qu'on connaissait le niveau des joueurs de l'effectif. On a essayé de remettre progressivement tout le monde en confiance. On a senti cette progression à tous les niveaux, on est sur la bonne voie." — Le Phocéen (@lephoceen) March 9, 2024

« Avec Ghislain, on se connait depuis l'âge de 20 ans, a rappelé Jean-Louis Gasset. La différence, c'est numéro 1 ou 2, quand vous êtes numéro 2 vous faites le travail invisible. Le numéro 1 regarde. J'étais bien avec Luis Fernandez et Laurent Blanc, ce travail me plaisait, mais je suis monté d'un étage. Il me faut quelqu'un qui voit le football comme moi. » Sur la même longueur d’onde que son assistant, le successeur de Gennaro Gattuso apprécie également sa relation avec Medhi Benatia.

Benatia décisif pour Gasset

Selon lui, le conseiller a même joué un rôle majeur dans son arrivée. « En ce qui concerne Medhi, je pense que c'est lui qui a pensé à moi, a confié l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire. Nous avons de nombreux amis communs, il connaît très bien certains d'entre eux, et nous avons des amis en commun parmi les joueurs que j'ai entraînés. Lorsque le président et lui ont dû définir le profil idéal, alliant expérience et compétence sans prétention, je pense que c'est Medhi qui a proposé mon nom. »

Compte tenu des bon résultats de l’équipe, Medhi Benatia pourrait-il convaincre le président Pablo Longoria de continuer avec Jean-Louis Gasset la saison prochaine ? En tout cas, le principal intéressé refuse de se projeter. « Il y a une phrase qui me plaît actuellement, c'est "profiter de l'instant". J'ai signé pour 100 jours, on me demande si je me sens capable de... Je réponds "ok, je vais vous faire la mission" », a tempéré Jean-Louis Gasset, conscient de ne pas avoir le profil d’un coach sur le long terme.