OM : L'incroyable risque pris avec Kostas Mitroglou

Dans : OM, Mercato.

La recherche de l’attaquant capable de mener l’escouade offensive de l’OM cette saison a été le grand et long dossier de l’été sur le Vieux Port.

Les dirigeants provençaux ont visiblement hésité jusqu’au dernier moment à valider la perle rare, au point que la signature de Kostas Mitroglou ne s’est finalement opérée que le dernier jour. Et même lors de ce « deadline day », l’annonce a mis du temps à être officialisée, alors que l’attaquant grec était arrivé depuis quelques heures en Provence. La raison ? Cette fameuse visite médicale qui ne s’est pas déroulée de manière parfaite et a forcément semé le doute. En effet, Mitroglou est, comme chacun sait désormais, arrivé blessé à Marseille. Un problème à la cuisse intervenu en début de saison avec le Benfica Lisbonne, et sur lequel l’OM a pris un gros risque.

En effet, L’Equipe confirme ce jeudi que la visite médicale n’a pas été complétée en raison des problèmes physiques du joueur, qui n’a pas pu réaliser le test d’effort. Un exercice pourtant incontournable, puisqu’outre les pépins physiques classiques, il permet aussi de pouvoir déceler d’autres problèmes éventuels. Mais « dans l’urgence », comme le raconte le quotidien sportif, les dirigeants marseillais l’ont fait signer sans que la cellule médicale ne puisse donner le feu vert total sur les capacités physiques de Mitroglou. Vu l’investissement réalisé et le timing très tardif pour enfin acheter cet attaquant, l’OM doit tout de même croiser les doigts pour que l’international grec soit rapidement en pleine possession de ses moyens physiques.