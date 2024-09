OM ‍: L’exil ou le placard, Longoria menace ‍!

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Remonté contre ses indésirables, l’Olympique de Marseille leur met la pression jusqu’au bout. Si les joueurs concernés ne partent pas avant la fin du mercato estival, la direction phocéenne promet de les laisser à l’écart pendant toute la saison. Et tant pis si le club continue de payer leurs salaires.

A travers son communiqué publié dimanche, l’Olympique de Marseille ne tentait pas de se rapprocher de Jordan Veretout. Sans le nommer, le club phocéen a pris la défense de son milieu de terrain harcelé sur les réseaux sociaux. Mais la situation n’a absolument pas évolué entre les deux parties. La direction olympienne reste déterminée à pousser l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne vers la sortie. Elle pourrait bien parvenir à ses fins puisque Jordan Veretout fait l’objet de négociations concrètes avec l’Olympique Lyonnais.

L'OM ne cédera pas

Le club de John Textor aimerait l’accueillir en tant que joker. Reste à savoir si les deux formations parviendront à un accord. En tout cas, le milieu de terrain sous contrat jusqu’en 2025 ne portera plus le maillot de l’Olympique de Marseille. Aucun revirement de situation n’est envisageable si l’on en croit Mohamed Toubache-Ter. Sur le réseau social X, l’insider assure que les dirigeants marseillais ne céderont pas avec Jordan Veretout, ni avec aucun autre lofteur. Le président Pablo Longoria et ses collaborateurs estiment que l’institution doit rester forte et ainsi transmettre un message fort pour l’avenir.

Le board marseillais est & a été très clair.



Aucun lofteur ne jouera !!



Le board marseillais estime que l’Institution ne doit pas vaciller.

Que cette dernière doit être plus forte que le reste. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) September 2, 2024

Il s’agit donc d’un nouveau coup de pression pour le joueur formé à Nantes, mais aussi pour Ulisses Garcia, Azzedine Ounahi et Chancel Mbemba, les trois autres indésirables à l’Olympique de Marseille. Rappelons qu’après la fermeture du mercato en France, d’autres marchés (Turquie, Belgique, Qatar…) restent ouverts pendant quelques jours. D’où le nouvel avertissement lancé par le club qui n’a aucune envie de relancer les joueurs cités, ni de payer leurs salaires jusqu’à la fin de la saison.