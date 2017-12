OM : L'étonnante vente d'un attaquant programmée au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

D'abord prêté à l'Olympique de Marseille la saison passée par Tottenham, Clinton Njié a été définitivement transféré à l'OL le 16 juillet dernier lors du mercato pour une somme estimée à 7ME. Et l'attaquant international camerounais a été l'attaquant en forme du tout début de saison, faisant oublier le passage à vide de Valère Germain en Ligue 1 et les débuts compliquées de Kostas Mitroglou. Oui mais voilà, depuis le milieu du mois d'octobre, Clinton Njié passe plus de temps à cirer le banc de l'Olympique de Marseille qu'à jouer, sa dernière titularisation en Championnat remontant au 15 octobre lors du nul (3-3) à Strasbourg.

Rudi Garcia ne l'a pas caché, il estime que son jeune attaquant n'est pas revenu intact du Cameroun en octobre. « Il nous a fait gagner en début de saison, mais il est revenu en retard de sélection et, depuis, il est moins performant », avait à l'époque précisé l'entraîneur de l'OM. Et ce samedi, L'Equipe affirme que compte tenu de tout cela, mais également du salaire de Clinton Njié, ce dernier pourrait quitter le club phocéen dès le mercato d'hiver. Des émissaires de l'Olympique de Marseille feraient actuellement passer le message notamment en Premier League où le joueur formé à l'OL a toujours une bonne réputation.