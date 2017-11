OM : L'entourage de Patrice Evra brise le silence

Dans : OM, Europa League.

Muet depuis sa mise à pied à cause d'un coup de pied donné à l'un des supporters de l'Olympique de Marseille à Guimares jeudi, Patrice Evra est sorti du silence... par l'intermédiaire de son clan.

Jeudi lors de l'échauffement d'avant-match face au Vitoria Guimaraes en Europa League (0-1), Patrice Evra a clairement dépassé les limites. Poussé à bout par quelques supporters phocéens présents en tribunes au Portugal, le latéral gauche a décidé de régler ses comptes à sa manière en tirant un ballon dans le parcage visiteurs avant d'aller mettre un coup de pied à un fan blâmeur descendu au bord de la pelouse. Violent, cet acte n'a rien à faire sur un terrain de football. Par conséquent, Patrice Evra a été mis à pied par l'OM vendredi après avoir rencontré le président Jacques-Henri Eyraud, qui le convoque désormais à « un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire ». Malgré cette probable fin de parcours avec Marseille, Patrice Evra veut essayer de sauver ce qu'il reste à sauver.

« Il sait que ce qu'il a fait n'est pas correct. Aujourd'hui, le plus important, c'est de sauvegarder son image, mais aussi celles du club et des supporters », a lancé, sur La Provence, un membre de l'entourage d'Evra, qui prône donc un état d'esprit positif, même si à 36 ans, et alors qu'il n'était plus du tout au top de sa forme, le défenseur français pourrait bien avoir signé la fin de sa carrière sur ce triste coup de pied à la Cantona...