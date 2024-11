OM ‍: L’énorme respect de Benatia pour cette équipe de Ligue 1

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM ne participe pas à la Ligue des Champions cette saison, mais Mehdi Benatia prévient l'un de ses anciens clubs, la Juventus Turin, de se méfier fortement de Lille.

Retour de la Ligue des Champions cette semaine, et les équipes françaises ont pour le moment gagné le respect. Brest surprend toute l’Europe avec ses performances et sa place au chaud dans le Top8. Monaco a fait tomber le FC Barcelone et se retrouve également parmi les premiers. Lille a peut-être frappé encore plus fort en battant l’Atlético et le Real Madrid, deux résultats totalement inattendus. De quoi surprendre alors que les représentants de Ligue 1 n’avaient pas forcément l’habitude de frapper fort en Ligue des Champions. Résultat, ce mardi, c’est la Juventus qui se présente dans le Nord avec quelques craintes, étant donnée la réputation de coupeur de têtes des Dogues.

Collectif + individualité = le LOSC

Une peur que Mehdi Benatia comprend parfaitement. Le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille suit particulièrement les performances d’un club qui lui est cher avec la Juventus Turin, dont il a été longtemps un défenseur. Interrogé par Tuttosport, le dirigeant du club provençal a prévenu qu’il fallait prendre au sérieux une formation qui a énormément de qualités, et donc de quoi faire trembler la Vieille Dame.

« C’est vraiment une bonne équipe. Ils ont eu des difficultés au début de la saison, mais ils ont su renverser cela. Ils ont un très bon fort état d’esprit, et des joueurs de grande qualité. Ils ont perdu Thiago Santos, leur arrière droit vraiment fort, en raison d’une blessure, et ils vont regretter son absence. Mais en voyant ce qu’ils ont montré jusqu’à présent, ils sont capables de mettre n’importe quelle équipe en difficulté », a résumé l’ancien international marocain, qui cite notamment sans surprendre Jonathan David, Angel Gomes et Edon Zhegrova, comme les joueurs que la Juventus Turin doit surveiller de près.